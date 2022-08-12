Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer yangın bölgesine sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını İzmir
Son Haberler
- 14:42
- 14:40
- 14:37
- 14:30
- 14:27
Sıradaki Haber
Sivrihisar'da sağanak tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz