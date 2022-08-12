Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne saplandı: 2'si ağır 5 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. İlk belirlemelere göre kazada, 2'si ağır 5 yolcu yaralandı.
Arnavutköy Sincanlar otobüs durağı önünde meydana gelen kazada, İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.
Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine giren demirlerle, otobüsün sol tarafını biçerek ilerlerdi.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul İETT Trafik Kazası
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