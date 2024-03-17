Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.03.2024 17:40

İzmir'de köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

İzmir'in Urla ilçesinde oto lastikçide köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden birine adli kontrol tedbiri, diğerine barınakta çalışma cezası verildi.

İzmir'de köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

Kuşçular Mahallesi'nde gittiği oto lastikçide aracına zarar verdiğini öne sürdüğü köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ile olay esnasında müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K'ye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri, M.K'ye de haftanın belirli günlerinde barınakta çalışma cezası verildi.

Kuşçular Mahallesi'nde M.K. dün gittiği oto lastikçide aracına zarar verdiği iddiasıyla bir köpeğe uyguladığı şiddet iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Jandarma ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği M.K. ile olay anında müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K'yi gözaltına almıştı.

ETİKETLER
İzmir Hayvanlara Şiddet
Sıradaki Haber
Sokak köpekleri ilkokul öğrencisine saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:05
Ankara'da 28 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
18:03
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
17:39
Bakan Özhaseki: TOKİ'nin şu ana kadar 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konut var
17:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:Depremlerden etkilenen bölge için 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık
17:22
Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Refah'a kara saldırısı başlatması vahim insani sonuçlar doğurur
17:15
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
Sokak köpekleri ilkokul öğrencisine saldırdı
Sokak köpekleri ilkokul öğrencisine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ