Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.03.2024 16:01

Şırnak için sel ve kar uyarısı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Şırnak için sel ve kar uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil'de sağanak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER
Şırnak Sel Sağanak Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Aydın'da "SİBERGÖZ-27" operasyonu: Firari Übeyit Bartin yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
İstanbul'daki Ruslar sandık başında
16:21
Netanyahu: Refah'a birkaç hafta içerisinde saldırı başlayacak
16:17
Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı açıldı
16:15
Rusya: Macron Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor
16:11
Trump: Başkan seçilmezsem ABD'de otomobil sektöründe "ekonomik kıyım" olacak
16:07
Macron: Arzu etmese de gelecekte Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilecek
TCG Preveze su altında 50 gün aralıksız görev yapabiliyor
TCG Preveze su altında 50 gün aralıksız görev yapabiliyor
FOTO FOKUS
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ