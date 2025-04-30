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Türkiye
AA 30.04.2025 10:08

İzmir'de izinsiz eylemlere katılıp terör örgütü propagandası yapan 41 kişi yakalandı

İzmir'de izinsiz eylemlere katılıp güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

İzmir'de izinsiz eylemlere katılıp terör örgütü propagandası yapan 41 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katılıp grupları provoke ettiği belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerine taşlı-sopalı saldırıda bulunup, grupları provoke ettikleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında 41 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 19 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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