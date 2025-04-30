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Türkiye
AA 30.04.2025 09:53

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini anımsattı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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