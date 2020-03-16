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İzmir'de işçi servisi devrildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de işçileri taşıyan midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen midibüs, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: trafik Kazası işçi servisiSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:14
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