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Türkiye
AA 14.06.2023 04:30

İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu 45 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanları yakalamak amacıyla özel harekat polisleri ve helikopter destekli operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu 45 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 150 ekipteki 500 personelle operasyon yaptı.

İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu 45 gözaltı

Eş zamanlı yapılan ve 1 helikopter ile 8 narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları yerlerdeki aramalarda, 49 kilo 750 gram esrar, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 uyarıcı hap, kullanıma hazır çeşitli uyuşturucular, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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