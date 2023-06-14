Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Yağışlı hava yurdu terk etmeyecek, birçok bölgede kuvvetli yağış görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, devam eden yağışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde, Güneydoğu Anadolu dışında, tüm yurtta aralıklarla gök gürültülü sağanak devam ediyor.”

Bugün doğu kesimlerde yağışın devam etmesi bekleniyor. Yurdun batı kesimlerine ise yeni bir yağışlı hava dalgası gelecek.

Hafta sonu yağışlı geçecek

Macit, "Cuma gününden itibaren yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Cuma günü Marmara'da, Ege'de başlayan yağışların cumartesi ve pazar günü iç kesimlerin tamamına yayılmasını gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstermesini bekliyoruz" dedi.

Ve 3 büyük il...

İstanbul'da sağanak geçişleri olsa da kuvvetli bir yağış beklenmiyor.

Ankara'da gök gürültülü sağanak devam edecek. Hava sıcaklığı İstanbul ve Ankara'da hafta sonunda 29 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de cuma günü hariç kuvvetli bir yağış beklenmezken sıcaklık hafta sonu 35 dereceyi görecek.

Meteoroloji'den uyarı: Su baskınlarına dikkat

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.