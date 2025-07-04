Az Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA- TRT HABER 04.07.2025 07:55

İzmir'de günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale devam ediyor

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Buca, Ödemiş ve Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale devam ediyor

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece gündüz devam ediyor. Çeşme ilçesinde de enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gün doğumu ile birlikte Ödemiş'te 4 uçak ve 10 helikopter; Buca yangınında 4 uçak ve 11 helikopter görev yapmaya başladı.

Buca

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor.

Yaklaşık 15 saattir devam eden yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.

Havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı

Öte yandan, söndürme çalışmalarında alevler karşı mücadele eden itfaiye erleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yol kenarlarında ve araçlarında dinlendi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

İzmir'de günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale devam ediyor

Ödemiş

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

İzmir'de günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale devam ediyor

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

Çeşme

Alevlerle mücadelenin devam ettiği bir diğer nokta ise Çeşme ilçesi. Enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı.

Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.

ETİKETLER
İzmir Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den 18 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:40
Küresel piyasalar "tarife mektupları"na odaklandı
09:34
İzmir'de yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 137 kişi adliyeye sevk edildi
09:23
Dışişleri: Türkiye, Kerkük’teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor
09:23
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
09:05
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na demirledi
09:27
Gümrük işlemleri denetimlerinde sıkı takip devam ediyor
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na demirledi
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na demirledi
FOTO FOKUS
Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine devrildi
Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ