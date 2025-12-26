Puslu 6.6ºC Ankara
AA 26.12.2025 11:05

İzmir'de eve giren hırsızların bıçakladığı kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla eve giren şüpheliler tarafından bıçaklanan 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de eve giren hırsızların bıçakladığı kişi öldü

Lale Mahallesi 3582 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdinç Kavut'un (81) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavut'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin apartmana arka bahçeden girdiği ve yatak odasında Kavut'u göğsünden bıçakladığı tespit edildi.

Zanlıların, olayın ardından evden bazı gıda ürünlerini aldıkları ve araçta bekleyen diğer şüpheliyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Öte yandan, Kavut'un eşinin de olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan A.M.S, H.E, R.T, H.A. ve H.A'yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Hırsızlık amacıyla ikamete giren şüphelilerin Erdinç Kavut ile karşılaşmaları sonucu olayın gerçekleştiği öğrenildi.

İzmir Hırsızlık Cinayet
