Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelindeki bazı binalar yıkılırken, bazıları hasar gördü. 115 vatandaş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Deprem anı, pazar yerindeki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yerin sarsılma şiddeti, tezgah üstündeki şemsiyelerin sallanması ve vatandaşların korkuyla kaçtığı gözleniyor.