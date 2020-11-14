Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de deprem anı pazar kamerasında
İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem, pazar yerindeki kameraya böyle yansıdı.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelindeki bazı binalar yıkılırken, bazıları hasar gördü. 115 vatandaş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Deprem anı, pazar yerindeki kamera tarafından kaydedildi.
Görüntülerde yerin sarsılma şiddeti, tezgah üstündeki şemsiyelerin sallanması ve vatandaşların korkuyla kaçtığı gözleniyor.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:34
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