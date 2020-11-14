Haber Giriş: Kaynak: AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türkiye ve KKTC bayrakları asıldı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türkiye ve KKTC bayrakları asıldı.
Türkiye'nin ve İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yan yana asılan bayraklar ilgiyle izlendi.
Vatandaşlar, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü sebebiyle asılan bayrakları cep telefonlarıyla görüntüledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: KKTCSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:23
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