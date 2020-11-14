Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, yeni tip koronavirüs salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla yaya yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerlerinde sigara yasağıyla ilgili denetimde bulundu.

Denetimde HES kodu ile pazarda satış yapan esnafın COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı da kontrol edildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı açıklamada, sigara içme yasağı ve HES kodu sorgulamasının koronavirüsle mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak ve kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla yapıldığını bildirdi.

Kubilay, bu alanlarda emniyet ve zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız olarak devam ettiklerini ifade etti.

