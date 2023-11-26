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Türkiye
AA 26.11.2023 04:03

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

İzmir'de gece saatlerine şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Vatandaşlar suya gömülen araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
[Fotograf: AA]

Kentte gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

Su seviyesinin sürekli yükseldiği bildirildi.

Bazı vatandaşların ayakkabılarını çıkarıp yürüdükleri belirtildi.

Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü.

İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

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