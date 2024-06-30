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Türkiye
TRT Haber 30.06.2024 15:36

İzmir'de bir restoranda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 57 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini açıklayarak yaralı sayısının 57 olduğunu ifade etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de bir restoranda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 57 yaralı

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısın 5'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

İzmir'de bir restoranda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 57 yaralı

Vali Elban: Binada sanayi tipi tüp patlaması meydana geldi

İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde açıklama yaptı:

"Şu an için 4 ayrı hastanede yaralı sayımız 57 hasar alan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın geçici konaklamaları için tedbirler aldık. Arzu edenleri konaklatacağız otellerde.

Çok yönlü araştırma devam ediyor. Sanayi tüpü bir tüp patlaması var tabii bu patlama ile ilgili bir ihmal ya da sorun var mı o çok yönlü bir araştırmadan sonra çıkacak. Şu an için bir tespit yok."

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patalamaya ilişkin şunları söyledi:

"İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." 

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