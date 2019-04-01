Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde, 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmenin bulunduğu İzmir'de 10 bin 142 sandıkta oy verildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Tunç Soyer oldu.

TÜRKİYE GENELİ DETAYLI SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Balçova, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Urla, Menderes, Torbalı, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinde CHP, Bergama, Bayındır, Kiraz ve Kınık ilçelerinde AK Parti, Aliağa ilçesinde MHP, Tire'de ise İyi Parti sandıktan ilk sırada çıktı.

AK Parti 4 ilçede kaybetti 2'sinde kazandı

2014 yerel seçimlerinde 22 ilçeyi kazanan CHP, belediye sayısını 24'e çıkardı.

7 belediye başkanlığı bulunan AK Parti, mevcut Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde koltuğu CHP'ye bırakırken Bergama ve Bayındır ilçelerinde ise belediye başkanlığını CHP'den aldı. AK Partili Kınık ve Kiraz belediye başkanları ise koltuklarını korudu.

Geçen yerel seçimlerde Aliağa ilçesinde göreve gelen ve tekrar belediye başkan adayı olan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Serkan Acar, yeniden başkanlığa seçildi.

Millet İttifakı'nın İyi Partili Tire Belediye Başkan Adayı Salih Atakan Duran da yarışı önde tamamlayarak belediye başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA