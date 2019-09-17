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İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın17 Eylül 2019 Salı 07:42 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 07:44
İzmir’de inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi’nin izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir'de gece saatlerinde Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda yangın çıktı.
Depodan duman yükseldiğini fark eden güvenlik personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca, inşaat alanına, tedbir olarak sağlık ekipleri de gönderildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, paniğe sebep oldu.
Kaynak: DHA
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