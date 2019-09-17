İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy başta olmak üzere Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye'de operasyon düzenledi.

Özel Harekat ekipleri kapıyı kırdı

Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen 35 adrese sabah saat 06:00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine birçok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı.

Cadde ablukaya alındı

Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan Mandıra Caddesi'nde yoğunlaşan operasyonlarda polis adeta caddeyi ablukaya aldı. Caddeye çıkan tüm sokak başları Çevik Kuvvet ve Gece Bekçileri tarafından tutuldu.

Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan evlerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA