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Türkiye
AA 30.01.2024 18:15

İzmir'de batan balıkçı teknesindeki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı, can kaybı sayısı 4'e çıktı.

İzmir'de batan balıkçı teknesindeki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkii açıklarında gece saatlerinde batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiden Medeni Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Budan, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp Medeni Karaduman'ın cesedine ulaştı. Böylece 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış oldu. Kimliğini belirlediğimiz kayıp Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik helikopteri, tekneleri ve dalgıçlarıyla devam ediyor." dedi.

Dikili Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Cevdet Bekar da teknenin ağ kapısının taşa takılması sonucu alabora olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Bekar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde 5 kişinin kurtarıldığını, can kayıplarının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Arama çalışmalarına katılan bir balıkçı teknesinin kaptanı Haluk Cirit de sonar cihazıyla tespit ettikleri teknenin 25-30 metre derinlikte olduğunu, ekiplerin bu bölgede çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Olay

Dikili açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi gece saatlerinde batmış, teknedekilerden 5'i kurtarılmış, 3'ü ise hayatını kaybetmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçı için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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