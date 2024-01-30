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Türkiye
AA 30.01.2024 17:00

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüs böyle çarpıştı

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüs çarpıştı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, perondan çıkmak üzere geri manevra yapan otobüs, otogar içinde Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan otobüs ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle geri manevra yapan otobüste bulunan muavin hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, otogarda meydana gelen kaza anı otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde geri manevra yapan otobüse otogar içinde seyir halindeki diğer otobüsün çarpması ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

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