Alınan bilgiye göre olay, Tire’de çarşı merkezine yakın olan İsmail Taşlı Caddesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde apartmanın çatısında çıkan yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, alevler kısa süre içinde binanın çatısını sardı.

İzmir’in Tire ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bina kısa sürede boşaltıldı.https://t.co/Sxd4PV5NAC pic.twitter.com/tHeQ9AF1fx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2019

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde boşaltılan binada bulunan bir hasta ise itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla çıkarılarak, Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonucunda apartmanın çatısı tamamen küle döndü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA