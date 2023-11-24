Hafif Sağanak Yağışlı 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2023 23:26

İzmir'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 ve geçiş hazırlığındaki 57 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeni Foça Sahili'nde bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine Yeni Foça Jandarma Karakolu ile Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler sahildeki 57 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Öte yandan Urla ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Biden'dan 'esir takası' yorumu: Şu ana kadar her şey yolunda gitti
00:02
Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı
23:37
Bodrum'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
23:32
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 18 polis tutuklandı
22:21
Serbest bırakılan Filistinli esir kadın: Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik
21:47
Irak'ın kuzeyinde 17 terör hedefi imha edildi
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ