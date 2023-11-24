Çeşme'de 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri taksiyle ilçeye getiren göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Öte yandan Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme-İzmir Otoyolu gişelerinde durdurdukları bir araçta bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.