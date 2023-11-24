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Türkiye
AA 24.11.2023 20:05

Çeşme'de 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Çeşme'de 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri taksiyle ilçeye getiren göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme-İzmir Otoyolu gişelerinde durdurdukları bir araçta bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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