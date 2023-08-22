İzmir'de 50 uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 13-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında 50 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 419 sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 6 tabanca ile 28 fişek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 22 bin 655 lira ele geçirildi. 69 kişi gözaltına alındı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 44 şüpheli serbest bırakıldı.