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Türkiye
AA 17.10.2023 03:24

İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 260 düzensiz göçmen, 20 göçmen kaçakçısı ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahili Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli tekneyi durduran ekipler, 260 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Olayla bağlantılı olarak jandarma ekipleri de yaptıkları takip sonucu ilçede 16 göçmen kaçakçılığı şüphelisini daha gözaltına aldı.

71 düzensiz göçmen kurtarıldı

Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki toplam 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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