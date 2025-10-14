Açık 8.1ºC Ankara
DHA 14.10.2025 22:21

İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 339 bin TL olan bin 30 litre etil alkol ele geçirdi.

İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak, sahte ve kaçak alkollü içki kullanımından kaynaklanan ölümleri önlemek ve vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, araçta yapılan adli aramada bin 30 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 339 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
İzmir Etil Alkol Sahte Alkol
