Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 1 mahallede yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İzmir’in Tire ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin uygulandığı bir mahalledeki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.
Yemişler, Ortaköy, Topalak, Armutlu, Akmescit ve Musalar mahallelerindeki öğrencilerin de eğitim gördüğü Başköy Mahallesinde COVID-19 vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, söz konusu mahalledeki ilk ve ortaokulda yüz yüze eğitime, bir süre ara verildi.
Öte yandan mahalledeki cami de geçici olarak ibadete kapatıldı.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Koronavirüs Tedbirleri
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