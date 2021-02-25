Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.