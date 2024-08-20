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Türkiye
AA 20.08.2024 19:35

İzmir ve Muğla'da orman yangınına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayındır ve Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir ve Muğla'da orman yangınına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İlçesinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce Karşıyaka, Tire ve Ödemiş ilçesinde son bir haftada çıkan orman yangınlarına ilişkin jandarma ve polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muğla'da bir kişi daha tutuklandı

Datça ilçesinde 18 Ağustos'ta çıkan orman yangınıyla ilgili dün gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen yabacı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu. Olayla ilgili dün yabancı uyruklu kişi tutuklanmıştı.

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