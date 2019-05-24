Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan, Çambel ve Sütçüler mahallelerindeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 iş yeri, bir depo ve 10 eve düzenlediği operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 7 şarjör, 2 parçalanmış tabancaya ait parça, 59 av tüfeği fişeği, 34 mermi, uyuşturucu içme aparatları, 20 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 1 gram kenevir tohumu, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harici bellek ele geçirildi.

Şüphelilerden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 16 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA