Türkiye
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı23 Ekim 2019 Çarşamba 07:38 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:57
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında 2 polis memuru ve 1 eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale illerinde de eş zamanlı operasyon başlattı.
Kaynak: AA