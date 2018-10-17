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İzmir Adliyesi’ndeki gaz sızıntısına tutuklama

İzmir Adliyesi'ndeki yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz sızıntısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firmanın sahibi tutuklandı.

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İzmir Adliyesindeki gaz sızıntısına tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'nde bir kişinin öldüğü gaz sızıntısı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yangın tüplerinin bakımını üstlenen taşeron firmanın sahibi hakkında yakalama kararı verdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan firmanın sahibi A.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan A.B, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

İzmir Adliyesi'nde, 11 Ekim'de yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gazı kaçağı meydana gelmiş, 29 kişi hastanelere kaldırılmış, işçi Salih Ataoğlu (47) yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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