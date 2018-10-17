Terör örgütüne üst düzey darbe

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, biri gri listede olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"14 Ağustos 2018 tarihinde ilimiz Kömür Beldesi Bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos 2018 tarihinde yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki terörist (biri sözde bölge sorumlusu ve gri listede aranan Yusuf Tunç) 17 ekim günü Jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Kaynak: TRT Haber