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Türkiye
AA 05.08.2023 01:47

İzmir açıklarında geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili açıklarında 41 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik mobil radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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