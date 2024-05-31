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Türkiye
AA 31.05.2024 02:46

İzmir açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklama göre, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan iki bottaki 16'sı çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Seferihisar ilçesi açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 15'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise karada yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan aynı bölgede can salı ve bot içerisinde tespit edilen göçmenler için Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17'si çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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