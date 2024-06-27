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Türkiye
AA 27.06.2024 00:38

İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 yabancı uyruklu yakalandı.

İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bot ve sal içerisindeki 10'u çocuk olmak üzere 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında da durdurulan hareketli lastik botlardaki 11'i çocuk olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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