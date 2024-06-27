Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2024 00:32

Elazığ'da orman ve mera alanında yangın

Elazığ'ın Maden ve Sivrice ilçelerinde orman ve mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'da orman ve mera alanında yangın
[Fotograf: AA]

Maden ilçesine bağlı Çakıroğlu köyü ile Sivrice ilçesinin Üçlerce köyü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü, Maden ile Sivrice belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da orman ve mera alanında yangın

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi sınırlarına yakın bir bölgede meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangın, ekiplerin çok sayıda araçla hem karadan hem de havadan helikopterle müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede, meşe ağaçlarından oluşan ormanlık alan ile mera alanı zarar gördü.

ETİKETLER
Elazığ Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:02
ABD Bolivya'daki duruma ilişkin sükunet ve itidal çağrısı yaptı
01:03
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi
00:59
Bolivya Devlet Başkanı askeri kalkışmanın ardından halkı meydanlara çağırdı
00:49
Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı
00:40
İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:38
Belçika'da bu yıl şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi
Milliler son 16 turunda
Milliler son 16 turunda
FOTO FOKUS
Bolivya'da darbe girişimi
Bolivya'da darbe girişimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ