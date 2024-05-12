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Türkiye
AA 12.05.2024 00:29

İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile 4 çocuğu kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında da durdurulan hareketli lastik botta 27 düzensiz göçmen ile 18 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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