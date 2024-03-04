İtfaiye aracı emniyet şeridinde ilerleyemedi

Olay, geçtiğimiz hafta sonu sonu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yoğun trafiğin olduğu caddede kaza ihbarına gitmeye çalışan itfaiye aracı, emniyet şeridinde güçlükle ilerleyebildi.

Siren çalarak yolun açılmasını beklerken bir yandan da sürücülere, `Emniyet şeridini boşaltın, itfaiyeye yol verelim, kaza var.` diye anons yapan itfaiye aracının sürücüsü, emniyet şeridindeki bir araç sürücüsüne de `Ne işin var senin emniyet şeridinde` diye tepki gösterdi.

Araçların emniyet şeridinden ayrılması için uzun süre bekleyen itfaiye ekibi, yol açıldıktan sonra ilerleyebildi.