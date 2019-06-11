2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup eleme müsabakalarında Fransa'yı yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynadığı İzlanda maçı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.

H Grubu’nun lideri olarak yoluna devam eden milli takımın, bu akşam deplasmanda oynadığı İzlanda maçı öncesi İstanbul'un önemli noktaları kırmızı beyaza büründü.

Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde kırmızı beyaz ışıklandırıldı ve ay yıldızlı bayrak yansıtıldı.

Ayrıca üst geçitlere millilere destek pankartları asan büyükşehir belediyesi, İstanbul genelindeki meydanlarda da İzlanda-Türkiye maçını dev ekranlardan yayınlıyor.

Etkinlik, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Kaynak: AA