Türkiye

Kanadı elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı

11 Haziran 2019 Salı 22:15 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 22:57

Çanakkale'de bir martının kanadı elektrik direğine takıldı. Ekipler, martıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ve kanadı tellerden kurtardı.

Çanakkale’nin Kepez beldesinde kanadına takılan misinanın elektrik direğine takılması sonucu tellerde asılı kalan bir martı çevre sakinlerini harekete geçirdi. Bölgeye gelen TEDAŞ yetkilileri bölgedeki elektrik akımını kesti ve sepetli araç ile bir görevli martıyı takılı kaldığı tellerden kurtardı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: martı elektrik direği çanakkale

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.