İstanbul’da sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özelikle Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş taraflarında etkili olan sağanak yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sabah işe gitmek için hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanların altlarına sığındı.

Taksim Meydanı'nın ise yağmur nedeni ile boş kaldığı görüldü. Yağmurun ara ara İstanbul’da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Arnavutköy’de fabrikayı yağmur suyu bastı

Yağmurun etkili olduğu Arnavutköy’de bir fabrikayı yağmur suları bastı.

Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan fabrikada itfaiye ekiplerinin yağmur suyunu tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ülke geneli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde yağışla birlikte azalacağı, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.