Haber Giriş: Kaynak: AA
Dizi çekimini gerçek sanan vatandaşlar polise ihbarda bulundu
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, oyuncak tabancalarla dizi çekimi yapıldığını belirledi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı yapılınca olay yerine Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçlarla çok sayıda ekip sevk edildi.
Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çatışma olmadığını ve bir dizinin çekiminin yapıldığını belirledi.
Silahları inceleyen polis, tabancaların oyuncak olduğunu ve çekim ekibinin gerekli izinlerinin bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerin incelemesinin ardından, dizinin yarım kalan sahnesinin çekimine devam edildi.
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