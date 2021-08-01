Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'dan yangın bölgelerine 150 araç ve 719 personel takviyesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için son dört günde 150 araç ve 719 personelin Adana, Antalya ve Muğla'ya sevk edildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yangınla mücadele ekiplerimizden, 719 personel, 150 itfaiye aracı, 28-31 Temmuz arasında söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Adana, Antalya ve Muğla'ya sevk edildi. İstanbul olarak dualarımız ve yüreklerimiz yangından mağdur olan vatandaşlarımızla birlikte."
Yangınla mücadele ekiplerimizden,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2021
719 personel
150 araç
28-31 Temmuz arasında söndürme çalışmalarına destek olmak üzere #Adana, #Antalya ve #Muğla’ya sevkedildi#İstanbul olarak dualarımız ve yüreklerimiz yangından mağdur olan vatandaşlarımızla birlikte????????#Manavgat pic.twitter.com/Z7KTCHAjfq
Etiketler: İstanbul Valiliği Orman Yangını
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