Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında derinlemesine konuştuk. Bunun sonucunda ağustosta İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşlar başlıyor" ifadesini kullandı.

Tuve larga conversación con el Ministro de Exteriores de Turquía. Se ahondarán las relaciones entre nuestros países. Por lo pronto incia en agosto vuelo directo Estambul a Ciudad de México. pic.twitter.com/Addpqc1nZE — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 21 Mayıs 2019

Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla gittiği Meksika'nın başkenti Mexico'da Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA