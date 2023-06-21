İstanbul'daki silahlı saldırı kamerada: Yanlış kişiyi vurmuş

Kağıthane'de iş yeri önünde bekleyen genç arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Tam o sırada, kask takan saldırgan tarafından bacağından vuruldu.

Yaralanan genç, can havliyle kendisini iş yerine attı. Saldırgan ise bekleyen motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Bacağından vurulan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan gözaltında

Soruşturma başlatan polis kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği tespit edilen saldırgan ve onu motosikletle bölgeden kaçıran kişi gözaltına alındı.

Saldırganın, genci kavgada kendisini darbeden kişi zannettiği için vurduğu ortaya çıktı.

Yaralanan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.