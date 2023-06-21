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Türkiye
İHA 21.06.2023 14:01

Diyarbakır’da iki kardeş kuzeni tarafından öldürüldü

Diyarbakır’da iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş, bekçi kuzenleri tarafından bir market içinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da iki kardeş kuzeni tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 312. Sokakta bir markettin içinde yaşanan olayda M.K., kuzenleri iki kardeş H.K. ve K.K.’ye bir marketin içinde silahlı saldırı da bulundu.

İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yakınları gözyaşlarına boğulurken, şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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