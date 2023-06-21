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Türkiye
AA 21.06.2023 13:56

İstanbul'da 'makas' pahalıya patladı

İstanbul Kartal'da makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 8 bin 128 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da 'makas' pahalıya patladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından ulusal basında "Kartal D-100'de Makas Terörü" başlığıyla yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, D-100 Kuzey Yol Kartal Köprü mevkisinde makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Şüpheli Ö.K.U'ya makas atmaktan 4 bin 64 lira, emniyet şeridi kullanmaktan 4 bin 64 lira olmak üzere toplam 8 bin 128 lira idari para cezası kesildi.

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