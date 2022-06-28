Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 05:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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